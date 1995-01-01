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    «Челси» предложит Маунту долгосрочный контракт с повышением зарплаты

    «Челси» хочет продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

    По информации журналиста Николо Скиры, лондонский клуб начнет переговоры с 23-летним англичанином в ближайшие недели.

    «Челси» предложит Маунту долгосрочный контракт с повышением зарплаты. Действующее соглашение истекает детом 2024 года.

    • Маунт – воспитанник «Челси».
    • Он забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах сезона.
    • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

    Маунт и Аспиликуэта могут пропустить клубный ЧМ

    Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 20-го по 11-е

    Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии; Рэшфорд, Маунт, Шоу и Уорд-Проус отзаявлены

    Источник: твиттер Николо Скиры

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