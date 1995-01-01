«Челси» хочет продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом.
По информации журналиста Николо Скиры, лондонский клуб начнет переговоры с 23-летним англичанином в ближайшие недели.
«Челси» предложит Маунту долгосрочный контракт с повышением зарплаты. Действующее соглашение истекает детом 2024 года.
- Маунт – воспитанник «Челси».
- Он забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах сезона.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
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