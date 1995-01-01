«Ньюкасл» контактировал с «Баварией» по трансферу Мюллера (Bild)

Ньюкасл летом даст шороху....
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер входит в сферу интересов «Ньюкасла».
Клуб АПЛ уже контактировал с немецкими коллегами по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста.
- Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- В этом сезоне Мюллер забил 10 голов и сделал 20 ассистов в 30 матчах.
Мюллер – о продлении контракта с «Баварией»: «Никто из клуба не обращался»
«Эвертон», «Ньюкасл» – претенденты на Мюллера
Мюллер – лучший ассистент 2021-го года среди топ-5 лиг Европы