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    «Ньюкасл» контактировал с «Баварией» по трансферу Мюллера (Bild)

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер входит в сферу интересов «Ньюкасла».

    Клуб АПЛ уже контактировал с немецкими коллегами по поводу возможного перехода 32-летнего футболиста.

    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.
    • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
    • В этом сезоне Мюллер забил 10 голов и сделал 20 ассистов в 30 матчах.

    Мюллер – о продлении контракта с «Баварией»: «Никто из клуба не обращался»

    «Эвертон», «Ньюкасл» – претенденты на Мюллера

    Мюллер – лучший ассистент 2021-го года среди топ-5 лиг Европы

    Источник: Bild

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57914

      portero 9 минут назад

      Ньюкасл летом даст шороху....

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