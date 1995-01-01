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    «МЮ» сообщил о коронавирусе у Фреда и Теллеса

    Два футболиста «Манчестер Юнайтед» сдали положительные тесты на COVID-19.

    Коронавирусная инфекция обнаружена у левого защитника Алекса Теллеса и хавбека Фреда.

    Оба игрока пропустят ближайший матч 24-го тура АПЛ против «Бернли».

    • «МЮ» идет на 4-м месте в таблице Премьер-лиги.
    • Игра состоится во вторник, 8 февраля, в 23:00 мск.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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