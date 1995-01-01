Гимараеш: «Цель «Ньюкасла» на ближайшие сезоны – попасть в ЛЧ и выиграть турнир»

остаться в АПЛ====Вот это цель «Ньюкасла» на ближайшие сезоны.Если вылетите сейчас,потом цель «Ньюкасла» на ближайшие сезоны будет выйти в АПЛ. А тогда какая вам к черту Лига Чемпионов на ближайшие сезоны.
Новичок «Ньюкасла» Бруно Гимараеш рассказал о целях клуба на ближайшие сезоны.
«У «Ньюкасла» интересный проект. Цель на этот сезон – остаться в АПЛ.
Но главная цель на ближайшие сезоны – попасть в Лигу чемпионов и в конечном итоге выиграть турнир», – сказал Гимараеш.
- «Ньюкасл» купил Гимараеша у «Лиона» за 42 миллиона евро.
- Контракт с полузащитником рассчитан до 2026 года.
- «Ньюкасл» занимает 19-е место в АПЛ.
«Ньюкасл» продал 1 акцию клуба номиналом 5 пенсов за 40 миллионов (Chronicle Live)
«Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорником «Ньюкасла» Хэйденом
«Ньюкасл» потратил больше всех на зимние трансферы. «Зенит» – 9-й (Transfermarkt)