Гимараеш: «Цель «Ньюкасла» на ближайшие сезоны – попасть в ЛЧ и выиграть турнир»

Новичок «Ньюкасла» Бруно Гимараеш рассказал о целях клуба на ближайшие сезоны.

«У «Ньюкасла» интересный проект. Цель на этот сезон – остаться в АПЛ.

Но главная цель на ближайшие сезоны – попасть в Лигу чемпионов и в конечном итоге выиграть турнир», – сказал Гимараеш.

«Ньюкасл» купил Гимараеша у «Лиона» за 42 миллиона евро.

Контракт с полузащитником рассчитан до 2026 года.

«Ньюкасл» занимает 19-е место в АПЛ.

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