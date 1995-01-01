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    Гимараеш: «Цель «Ньюкасла» на ближайшие сезоны – попасть в ЛЧ и выиграть турнир»

    Новичок «Ньюкасла» Бруно Гимараеш рассказал о целях клуба на ближайшие сезоны.

    «У «Ньюкасла» интересный проект. Цель на этот сезон – остаться в АПЛ.

    Но главная цель на ближайшие сезоны – попасть в Лигу чемпионов и в конечном итоге выиграть турнир», – сказал Гимараеш.

    • «Ньюкасл» купил Гимараеша у «Лиона» за 42 миллиона евро.
    • Контракт с полузащитником рассчитан до 2026 года.
    • «Ньюкасл» занимает 19-е место в АПЛ.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      стоп кран 17 минут назад

      остаться в АПЛ====Вот это цель «Ньюкасла» на ближайшие сезоны.Если вылетите сейчас,потом цель «Ньюкасла» на ближайшие сезоны будет выйти в АПЛ. А тогда какая вам к черту Лига Чемпионов на ближайшие сезоны.

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      Рейтинг: +57904

      portero 40 минут назад

      Выиграть турнир , это в очередь за ПСЖ или кто там ещё.....

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