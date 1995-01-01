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    Джикия: «В «Спартаке» не шутят над Свиновым. Мы никогда не будем смеяться над его фамилией»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что в клубе не шутят над вратарем Ильей Свиновым из-за его фамилии.

    – Свинов не устал от шуток про свою фамилию и «Спартак»?

    – Мы так вообще не шутим. Фамилия – это его родословная. 100% та тема, над которой мы никогда не будем смеяться.

    • «Спартак» купил Свинова у «Факела».
    • Клуб заплатил за него 20 млн рублей.

    Джикия: «От Ваноли исходят те же эмоции, что и от Карреры»

    Джикия: «Согласен со Смоловым, что некоторые игроки сборной испугались Хорватию»

    Джикия: «Вижу себя в «Спартаке» до самого конца. Мы нуждаемся друг в друге»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57904

      portero 46 минут назад

      У вас просто нет Дзюбы....

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