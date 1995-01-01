Джикия: «В «Спартаке» не шутят над Свиновым. Мы никогда не будем смеяться над его фамилией»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что в клубе не шутят над вратарем Ильей Свиновым из-за его фамилии.

– Свинов не устал от шуток про свою фамилию и «Спартак»?

– Мы так вообще не шутим. Фамилия – это его родословная. 100% та тема, над которой мы никогда не будем смеяться.

«Спартак» купил Свинова у «Факела».

Клуб заплатил за него 20 млн рублей.

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Джикия: «Вижу себя в «Спартаке» до самого конца. Мы нуждаемся друг в друге»