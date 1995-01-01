Месси 7 раз попал в каркас ворот в этом сезоне – в топ-5 лигах Европы никто не делал этого чаще

У нас говорят "семь раз отмерь, один раз отрежь". Может, у Месси русские корни?...)
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует в топ-5 лигах Европы по попаданиям в штанги и перекладины.
В сезоне-2021/22 аргентинец семь раз пробивал в каркас ворот.
Аналогичный показатель у Бриана Мбемо из «Брентфорда».
Шесть раз попадал в каркас ворот Роберт Левандовски из «Баварии», по пять раз – Рауль де Томас («Эспаньол»), Набиль Фекир («Бетис») и Тэмми Абрахам («Рома»).
Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»
У Месси первый гол в 2022 году. Он забивает 18 лет подряд