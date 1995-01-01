Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Месси 7 раз попал в каркас ворот в этом сезоне – в топ-5 лигах Европы никто не делал этого чаще

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует в топ-5 лигах Европы по попаданиям в штанги и перекладины.

    В сезоне-2021/22 аргентинец семь раз пробивал в каркас ворот.

    Аналогичный показатель у Бриана Мбемо из «Брентфорда».

    Шесть раз попадал в каркас ворот Роберт Левандовски из «Баварии», по пять раз – Рауль де Томас («Эспаньол»), Набиль Фекир («Бетис») и Тэмми Абрахам («Рома»).

    Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»

    У Месси первый гол в 2022 году. Он забивает 18 лет подряд

    Месси забил «Лиллю». Это его второй гол за «ПСЖ» в Лиге 1

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22569

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      У нас говорят "семь раз отмерь, один раз отрежь". Может, у Месси русские корни?...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57841

      portero 14 минут назад

      Поляк на хвосте в следующей игре догонит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9212

      "supermax" 22 минуты назад

      ну хоть какие-то достижения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Sylpheed 35 минут назад

      Не слышал, чтобы в футболе давали очки за взятие каркаса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11995

      Fusballer 44 минуты назад

      7 ЗМ ему!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru