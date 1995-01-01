Месси 7 раз попал в каркас ворот в этом сезоне – в топ-5 лигах Европы никто не делал этого чаще

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует в топ-5 лигах Европы по попаданиям в штанги и перекладины.

В сезоне-2021/22 аргентинец семь раз пробивал в каркас ворот.

Аналогичный показатель у Бриана Мбемо из «Брентфорда».

Шесть раз попадал в каркас ворот Роберт Левандовски из «Баварии», по пять раз – Рауль де Томас («Эспаньол»), Набиль Фекир («Бетис») и Тэмми Абрахам («Рома»).

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