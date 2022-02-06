Роналду – первый человек с 400 миллионами подписчиков в инстаграме

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в инстаграме.

Ближайшие конкуренты португальца – модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (306 млн).

Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги

Роналду – о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Главное – семья, любовь, честность, дружба»

Роналду – 37! Больше всего голов в карьере он забил «Севилье»