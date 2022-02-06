Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Роналду – первый человек с 400 миллионами подписчиков в инстаграме

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в инстаграме.

    Ближайшие конкуренты португальца – модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (306 млн).

    Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги

    Роналду – о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Главное – семья, любовь, честность, дружба»

    Роналду – 37! Больше всего голов в карьере он забил «Севилье»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2022 23:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +389

      I'll be back 1 час назад

      А кто это Роналду? Инстаграм, что это такое?
      Население Земли 8 миллиардов, разделите на 400 миллионов. Получается каждый 20-й подписан на Роналду. Я нет, не знаю такое слово Инстаграм, значит каждый 19-й. Признавайтесь кто подписан.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1014

      стоп кран > I'll be back 28 минут назад

      Признавайтесь кто подписан=====Я подписан. И чо ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1014

      стоп кран > I'll be back 18 минут назад

      Я нет, не знаю такое слово Инстаграм, значит каждый 19-й========Пипец у тебя с арифметикой.))) Если бы каждый 19-й был бы подписан, это значит еще больше подписчиков. Тогда было бы больше 421 миллиона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +389

      I'll be back > стоп кран 3 минуты назад

      Чо? Сам знаешь чо тебе через плечо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +389

      I'll be back > стоп кран 1 минуту назад

      Шутки юмора ты вообще не воспринимаешь. Поэтому ты стоп кран. Короче-тормоз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13650

      житель СПб 1 час назад

      400 миллионов, Карл!? 400 миллионов... Вот кто бы мог стать Генеральным секретарем ООН!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru