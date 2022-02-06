Роналду – первый человек с 400 миллионами подписчиков в инстаграме

А кто это Роналду? Инстаграм, что это такое?
Население Земли 8 миллиардов, разделите на 400 миллионов. Получается каждый 20-й подписан на Роналду. Я нет, не знаю такое слово Инстаграм, значит каждый 19-й. Признавайтесь кто подписан.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком, кто набрал 400 миллионов подписчиков в инстаграме.
Ближайшие конкуренты португальца – модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (306 млн).
Юристы Роналду пытаются не допустить публикации материалов дела по якобы изнасилованию модели Майорги
Роналду – о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Главное – семья, любовь, честность, дружба»
Роналду – 37! Больше всего голов в карьере он забил «Севилье»