Месси забил «Лиллю». Это его второй гол за «ПСЖ» в Лиге 1

«ПСЖ» со счетом 3:1 обыгрывает после первого тайма «Лилль» в гостевом матче 23-го тура Лиги 1.

Один из голов в составе парижской команды забил Лионель Месси. Это его второй мяч за «ПСЖ» в чемпионате Франции.

В этой встрече аргентинец также сделал результативную передачу – с его ассиста забил Преснел Кимпембе.

Месси перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны».

Он провел 13 матчей в Лиге 1.

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