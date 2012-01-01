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    Месси забил «Лиллю». Это его второй гол за «ПСЖ» в Лиге 1

    «ПСЖ» со счетом 3:1 обыгрывает после первого тайма «Лилль» в гостевом матче 23-го тура Лиги 1.

    Один из голов в составе парижской команды забил Лионель Месси. Это его второй мяч за «ПСЖ» в чемпионате Франции.

    В этой встрече аргентинец также сделал результативную передачу – с его ассиста забил Преснел Кимпембе.

    • Месси перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны».
    • Он провел 13 матчей в Лиге 1.

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    Месси не забивает почти 2 месяца. Он отличился лишь в 1 из 9 последних матчей

    Источник: «Бомбардир»

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