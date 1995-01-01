«Зенит» планирует летом купить Сафонова

Надеюсь Галицкий щелкнет по лбу зарвавшимся нуворишам.
«Зенит» уже думает о летней трансферной кампании. Цель действующих чемпионов – вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
22-летний вратарь сборной России стоит 16 миллионов евро и имеет контракт еще на полтора года.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В его карьере нет трофеев.
- В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 16 пропущенных голов.
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