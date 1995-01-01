Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    «Зенит» планирует летом купить Сафонова

    «Зенит» уже думает о летней трансферной кампании. Цель действующих чемпионов – вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

    22-летний вратарь сборной России стоит 16 миллионов евро и имеет контракт еще на полтора года.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В его карьере нет трофеев.
    • В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 16 пропущенных голов.

    Дзюба перед тренировкой станцевал с Барриосом

    «Зенит» арендует Алипа до конца сезона («Чемпионат»)

    Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен»

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:03
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31532

      oyabun 3 минуты назад

      Надеюсь Галицкий щелкнет по лбу зарвавшимся нуворишам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      basil2591 16 минут назад

      ... зенит-потрошитель выходит на охоту.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13611

      житель СПб 21 минуту назад

      Вот этот трансфер - из категории того, о чем стоит мечтать! Это вратарь экстракласса, который в большой команде будет только расти, с которым Зенит способен на многое в Европе. НО! Это надо было делать 2 года назад, когда у него были проблемы в клубе. И не за 16 млн! Сейчас я не уверен, что этот контракт возможен, но для Зенита, повторюсь - это приобретение крайне желательно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4027

      ySS 23 минуты назад

      Не верю, что Галицкий за какие-то деньги продаст своего лучшего в клуб РПЛ.
      Парень с лёгкостьб уедет в Европу.
      Но гаспром может заставить продать, да и юношу соблазнить жирным содержанием

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13611

      житель СПб > ySS 21 минуту назад

      Это все - о чем Вы пишете - вполне реально. Его можно и за большую сумму в Европу продать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5067

      Павелий 41 минуту назад

      Очередное подтвеождение того, что хвалёная академия Зенита не в состоянии выпускать кого-то конкурентноспосбоного.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13655

      ilichkadr > Павелий 22 минуты назад

      А хвалёная академия Спартака выпускает исключительно конкурентноспособных? Часом на Максименко никто глаз не положил, а Павелий?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13611

      житель СПб > Павелий 17 минут назад

      С одной стороны, действительно, блат и деньги играют в академиях важную роль, и Зенитовская академия - не исключение. Кстати, а кто и где хоть раз назвал Академию Зенита "хвалёной" - кроме Вас?! У нас так никто не считает.
      Но, справедливости ради, гения трудно воспитать. Его надо найти. Усилий академии тут недостаточно. Звезды должны сойтись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3612

      tarasofka 45 минут назад

      ожидаемый трансфер. но можно не торопиться и взять его через год за копейки.
      пс: позор спартаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      qawzsexdr 48 минут назад

      Если журналисту нечего писать, то начинает писать сказки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2338

      Krasnodar 123 49 минут назад

      Тридцатник лямов евриков - минимум !!! За 16 идите куда мимо!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5871

      Semenycch > Krasnodar 123 30 минут назад

      У Сафонова заканчивается контракт. Это значит, что Зенит при некотором усердии может забрать игрока бесплатно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2338

      Krasnodar 123 > Semenycch 1 минуту назад

      Будем посмотреть !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57815

      portero 57 минут назад

      Думаю зависеть будет от того как Краснодар финиширует, если сольем финиш то может и уйти, а если в ЕК будем играть. То смысла в уходе будет гораздо меньше....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18660

      derrik2000 1 час назад

      Ну, если только за БАБЛИЩЕ и пару-тройку игроков "подосновы", причём, КАКИХ игроков, чтобы решал ГТ Краснодара.
      ))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru