«Зенит» планирует летом купить Сафонова

«Зенит» уже думает о летней трансферной кампании. Цель действующих чемпионов – вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

22-летний вратарь сборной России стоит 16 миллионов евро и имеет контракт еще на полтора года.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

В его карьере нет трофеев.

В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 16 пропущенных голов.

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