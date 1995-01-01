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    Защитники «Челси» забили в сезоне 21 гол

    Оборона «Челси» результативно выступает в этом сезоне. Защитники суммарно забили уже 21 гол.

    Накануне в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Плимута» (2:1) оба мяча забили защитники: Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо.

    • «Челси» отправляется на клубный ЧМ.
    • 22 февраля «Челси» предстоит 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».
    • «Челси» идет в АПЛ 3-м.

    Маунт и Аспиликуэта могут пропустить клубный ЧМ

    Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

    Рюдигер отказал «Челси» в продлении контракта с зарплатой 200 тысяч в неделю (Daily Mail)

    Источник: Бомбардир.ру

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