«ПСЖ» может купить Асенсио

«ПСЖ» интересен атакующий игрок «Реала» Марко Асенсио. Парижане могут купить его, если от них уйдет нападающий Килиан Мбаппе, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Le10Sport.
Асенсио имеет контракт с «Реалом» до 2023 года.
- Испанец стоит 40 миллионов евро.
- Он 2-кратный победитель Лиги чемпионов.
- Асенсио играл в «Мальорке» под руководством Валерия Карпина.
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