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    «ПСЖ» может купить Асенсио

    «ПСЖ» интересен атакующий игрок «Реала» Марко Асенсио. Парижане могут купить его, если от них уйдет нападающий Килиан Мбаппе, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Le10Sport.

    Асенсио имеет контракт с «Реалом» до 2023 года.

    • Испанец стоит 40 миллионов евро.
    • Он 2-кратный победитель Лиги чемпионов.
    • Асенсио играл в «Мальорке» под руководством Валерия Карпина.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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