«ПСЖ» может купить Асенсио

«ПСЖ» интересен атакующий игрок «Реала» Марко Асенсио. Парижане могут купить его, если от них уйдет нападающий Килиан Мбаппе, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Le10Sport.

Асенсио имеет контракт с «Реалом» до 2023 года.

Испанец стоит 40 миллионов евро.

Он 2-кратный победитель Лиги чемпионов.

Асенсио играл в «Мальорке» под руководством Валерия Карпина.

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