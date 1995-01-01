Нойер повторил рекорд Кана по числу побед в «Баварии» в Бундеслиге

Вратарь Мануэль Нойер накануне одержал 310-ю победу в Бундеслиге в составе «Баварии». Это повторение рекорда Оливера Кана.
Накануне «Бавария» дома победила «Лейпциг» (3:2) Доменико Тедеско.
- 35-летний Нойер играет в Мюнхене с 2011 года.
- С ней он 9 раз брал Бундеслигу.
- Нойер – чемпион мира 2014 года.
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