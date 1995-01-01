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    Нойер повторил рекорд Кана по числу побед в «Баварии» в Бундеслиге

    Вратарь Мануэль Нойер накануне одержал 310-ю победу в Бундеслиге в составе «Баварии». Это повторение рекорда Оливера Кана.

    Накануне «Бавария» дома победила «Лейпциг» (3:2) Доменико Тедеско.

    • 35-летний Нойер играет в Мюнхене с 2011 года.
    • С ней он 9 раз брал Бундеслигу.
    • Нойер – чемпион мира 2014 года.

    Бундеслига. «Бавария» победила «Лейпциг» Тедеско и лидирует с девятиочковым отрывом

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    Источник: Бомбардир.ру

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