«Манчестер Юнайтед» с момента последнего трофея потратил на трансферы 640 миллионов

«Манчестер Юнайтед» не берет трофеи с 2017 года. Тогда при Жозе Моуринью была выиграна Лига Европы.

С тех пор манчестерцы потратили на трансферы 640 миллионов фунтов стерлингов.

Накануне «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии.

От 1-го места в АПЛ манчестерцы отстают на 19 очков.

«МЮ» продолжает претендовать в этом сезоне на победу в Лиге чемпионов.

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