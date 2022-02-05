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    «Манчестер Юнайтед» с момента последнего трофея потратил на трансферы 640 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» не берет трофеи с 2017 года. Тогда при Жозе Моуринью была выиграна Лига Европы.

    С тех пор манчестерцы потратили на трансферы 640 миллионов фунтов стерлингов.

    • Накануне «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии.
    • От 1-го места в АПЛ манчестерцы отстают на 19 очков.
    • «МЮ» продолжает претендовать в этом сезоне на победу в Лиге чемпионов.

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    Источник: твиттер Goal

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    05.02.2022 23:48
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