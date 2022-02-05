Дзюба перед тренировкой станцевал с Барриосом

- "Великому" танцору никакие яйца не помеха
- Как бы не была мала в голове прореха
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поприветствовал вернувшегося из сборной Колумбии партнера Вильмара Барриоса. Вместе они станцевали перед тренировкой.
«Зенит» проводит сбор в Португалии.
- Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
- Его команда лидирует в таблице.
- В 1/16 финала Лиги Европы «Зениту» предстоит сыграть против «Бетиса».
Полная версия: https://t.co/OhrDwzU99u pic.twitter.com/RRQwXcO4ux— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 5, 2022
Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым
Дзюба не хочет переходить в «Фенербахче», его приоритет – клубы РПЛ