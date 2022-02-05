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    Дзюба перед тренировкой станцевал с Барриосом

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поприветствовал вернувшегося из сборной Колумбии партнера Вильмара Барриоса. Вместе они станцевали перед тренировкой.

    «Зенит» проводит сбор в Португалии.

    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • Его команда лидирует в таблице.
    • В 1/16 финала Лиги Европы «Зениту» предстоит сыграть против «Бетиса».

    Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

    Дзюба не хочет переходить в «Фенербахче», его приоритет – клубы РПЛ

    «Зенит» не рассматривает вариант с уходом Дзюбы («Матч ТВ»)

    Источник: твиттер «Зенита»

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    05.02.2022 22:37
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10649

      playsh 19 минут назад

      - "Великому" танцору никакие яйца не помеха
      - Как бы не была мала в голове прореха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6181

      R_a_i_n 50 минут назад

      Все новости с Шлюбой вызывают отвращение уже...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12848

      Barmaleushka 1 час назад

      Главная новость за сегодня для свинарника .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5060

      Павелий > Barmaleushka 46 минут назад

      Свинарник - это то, куда тебя мама отправила дерьмо убирать, как только ты уроки доделаешь. А ты вместо этого ты в интернет вышел.
      Ты давай перестань так поступать: а то за твоими руками будущее белорусского животноводства!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12848

      Barmaleushka > Павелий 42 минуты назад

      На тебя жалобы поступают , что ты покупателям хамишь . И перегаром "дышишь" каждую смену .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5060

      Павелий > Barmaleushka 34 минуты назад

      Я никогда не работал в магазинах и не планирую. У меня отличное образование и две прекрасных работы, где я работаю головой. А так как ты не осиливаешь выучить одно простое правило русского языка (о том что перед знаками препинания не ставятся пробелы), то тебе придётся зарабатывать на жизнь руками. Следовательно, бери в руки лопату и иди собирай дерьмо в свинарнике и коровнике = ровно то, что мама каждый день просит делать тебя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12848

      Barmaleushka > Павелий 25 минут назад

      Ты опять упоролся перед дежурством ?! Смотри Акакий , выпрут тебя с престижной работы в "Пятёрочке" , пойдёшь опять гаражный кооператив охранять .
      Давай - стакан с рассолом на тумбочку , сам - на матрас . До 30 лет дожил , а ума как у отрока .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      I'll be back > Павелий 19 минут назад

      "две прекрасных работы, где я работаю головой."
      В голове есть рот.
      Работа 1- Ты им жрёшь.
      Работа 2- Ты им сосёшь.

      0
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      Рейтинг: +30831

      VVM1964 > I'll be back 30 секунд назад

      Рекламу своих заработков публикуй в другом месте ! )))

      0
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      Рейтинг: +5060

      Павелий > I'll be back только что

      Ну ты не мог не отметиться, ведь верно твой ник звучит как {I'll be in the back}, раз ты любишь быть активным.

      0
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      Рейтинг: +4975

      rash1959 1 час назад

      Не долго печалился дрочер, вот и новую подружку снял... Ждём нового home video.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +13598

      житель СПб 1 час назад

      Опять танцы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15365

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну вот и замена Азмуну нашлась )))

      4
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      Рейтинг: +412

      Дубина 2 часа назад

      А потом в баню потащил)

      5
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      Рейтинг: +1969

      kvm 2 часа назад

      петушара

      4
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      Рейтинг: +3830

      PAREVG. 2 часа назад


      Похоже надоело рукоблудить, и вместо Азмуна решил соблазнить Барриоса...

      4
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      Рейтинг: +514

      111Hunter111 2 часа назад

      Это прелюдия перед танцем в раздевалке как с Азмуном.

      6
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