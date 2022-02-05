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    УЕФА поздравил Неймара с юбилеем нарезкой его голов в Лиге чемпионов

    Нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару исполнилось 30 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба УЕФА.

    «Поздравляем еще одного сегодняшнего выдающегося именинника», – написал УЕФА.

    • Неймар выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».
    • В Париже он с 2017 года.
    • Неймар – олимпийский чемпион 2016 года и победитель Кубка конфедераций-2013.

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    Источник: твиттер УЕФА

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