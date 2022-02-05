УЕФА поздравил Неймара с юбилеем нарезкой его голов в Лиге чемпионов

Нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару исполнилось 30 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба УЕФА.

«Поздравляем еще одного сегодняшнего выдающегося именинника», – написал УЕФА.

Неймар выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».

В Париже он с 2017 года.

Неймар – олимпийский чемпион 2016 года и победитель Кубка конфедераций-2013.

Поздравляем еще одного сегодняшнего выдающегося именинникаНеймару – 30 лет!Твой любимый бразильский игрок прямо сейчас? #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/p482QlDPOa — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 5, 2022

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