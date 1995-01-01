Рюдигер отказал «Челси» в продлении контракта с зарплатой 200 тысяч в неделю (Daily Mail)

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер отклонил очередное предложение клуба о новом контракте.
Лондонцы выразили готовность платить около 200 тысяч фунтов в неделю (порядка 10,5 млн фунтов в год), однако игрок хочет еще больше.
Сейчас немец зарабатывает 100 тысяч фунтов в неделю.
- Рюдигером интересуются «Реал» и «ПСЖ».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 31 матче.
- Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» истекает в июне.
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