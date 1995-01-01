«Нижний Новгород» купил за 400 тысяч норвежца Ларсена

Полузащитник Ларс Олден Ларсен стал игроком «Нижнего Новгорода».

Клуб РПЛ заключил с 23-летним норвежцем контракт до июня 2025 года.

По данным Transfermarkt, нижегородцы купили хавбека за 400 тысяч евро.

Ларсен перешел из «Мьендалена», в составе которого забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 61 матче.

«Нижний Новгород» идет на 13-м месте в РПЛ после 18 туров.

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