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    «Нижний Новгород» купил за 400 тысяч норвежца Ларсена

    Полузащитник Ларс Олден Ларсен стал игроком «Нижнего Новгорода».

    Клуб РПЛ заключил с 23-летним норвежцем контракт до июня 2025 года.

    По данным Transfermarkt, нижегородцы купили хавбека за 400 тысяч евро.

    • Ларсен перешел из «Мьендалена», в составе которого забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 61 матче.
    • «Нижний Новгород» идет на 13-м месте в РПЛ после 18 туров.

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    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15861

      Garrincha58 29 минут назад

      смысл подписывать иностранцев, если команда близка к вылету в ФНЛ

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