Ярмоленко официально обвинили в незаконной рекламе букмекера

Нападающему «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко предъявлены обвинения в рекламе букмекерской компании.

32-летний футболист нарушил правила футбольной ассоциации Англии.

Представители английского футбола не имеют права сотрудничать с букмекерами, а у Ярмоленко есть контракт с украинской беттинговой компанией.

Игрок «Вест Хэма» должен до 18 февраля ответить на обвинения.

В этом сезоне Ярмоленко забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Летом украинец, вероятно, станет свободным агентом.

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