Ярмоленко официально обвинили в незаконной рекламе букмекера

Нападающему «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко предъявлены обвинения в рекламе букмекерской компании.
32-летний футболист нарушил правила футбольной ассоциации Англии.
Представители английского футбола не имеют права сотрудничать с букмекерами, а у Ярмоленко есть контракт с украинской беттинговой компанией.
Игрок «Вест Хэма» должен до 18 февраля ответить на обвинения.
- В этом сезоне Ярмоленко забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 21 матче.
- Летом украинец, вероятно, станет свободным агентом.
Источник: сайт футбольной ассоциации Англии