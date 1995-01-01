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    Ярмоленко официально обвинили в незаконной рекламе букмекера

    Нападающему «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко предъявлены обвинения в рекламе букмекерской компании.

    32-летний футболист нарушил правила футбольной ассоциации Англии.

    Представители английского футбола не имеют права сотрудничать с букмекерами, а у Ярмоленко есть контракт с украинской беттинговой компанией.

    Игрок «Вест Хэма» должен до 18 февраля ответить на обвинения.

    • В этом сезоне Ярмоленко забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 21 матче.
    • Летом украинец, вероятно, станет свободным агентом.

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    Источник: сайт футбольной ассоциации Англии

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13592

      Cleaner 18 минут назад

      Хитромудрый Ярмоленко думал, что в Англии такое прокатит. Но нет, там законы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к выполнению.

      0
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      Рейтинг: +4194

      Бомбардиръ 1 час назад

      На закон нападающий - весь хам)

      0
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