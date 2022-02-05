Ярмоленко официально обвинили в незаконной рекламе букмекера

Нападающему «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко предъявлены обвинения в рекламе букмекерской компании.

32-летний футболист нарушил правила футбольной ассоциации Англии.

Представители английского футбола не имеют права сотрудничать с букмекерами, а у Ярмоленко есть контракт с украинской беттинговой компанией.

Игрок «Вест Хэма» должен до 18 февраля ответить на обвинения.