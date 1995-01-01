«Нижний Новгород» арендовал вратаря «Зенита» Гойло

Пусть берет, парень здоровый, ну и для Кержа не жалко. Керж - свой человек!
Голкипер «Зенита» Никита Гойло подписал контракт с «Нижним Новгородом».
Клубы согласовали аренду 23-летнего футболиста с опцией выкупа.
Новичок «Нижнего Новгорода» выбрал 13-й игровой номер.
- Гойло – воспитанник «Зенита».
- Вратарь был на просмотре в «Нижнем Новгороде».
- Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.
Лысов: «Первые полгода не мог смотреть футбол больше тайма. Попробовал вернуться в «Нижнем Новгороде», но понял, что это все»
Фанаты «Нижнего Новгорода» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID
Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»