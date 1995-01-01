Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    «Нижний Новгород» арендовал вратаря «Зенита» Гойло

    Голкипер «Зенита» Никита Гойло подписал контракт с «Нижним Новгородом».

    Клубы согласовали аренду 23-летнего футболиста с опцией выкупа.

    Новичок «Нижнего Новгорода» выбрал 13-й игровой номер.

    • Гойло – воспитанник «Зенита».
    • Вратарь был на просмотре в «Нижнем Новгороде».
    • Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.

    Лысов: «Первые полгода не мог смотреть футбол больше тайма. Попробовал вернуться в «Нижнем Новгороде», но понял, что это все»

    Фанаты «Нижнего Новгорода» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

    Петржела: «Алберто такой же быстрый и техничный, как Кержаков. Возможно, бразилец забьет больше Азмуна»

    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15477

      paracetamol 6 минут назад

      Пусть берет, парень здоровый, ну и для Кержа не жалко. Керж - свой человек!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93734
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68689
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru