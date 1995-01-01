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    «Спартак» близок к продлению контракта с опорником Литвиновым

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов договорился с клубом об условиях нового соглашения.

    Ожидается, что стороны продлят контракт до 2026 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.

    Действующий договор 20-летнего футболиста истекает 30 июня.

    • Литвинов – воспитанник «Спартака».
    • За главную команду опорник провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Литвинов: «Витория может напихать. Перед ЦСКА сказал: «Не надо думать, что ты молодой игрок»

    Литвинов: «Спартак» способен занять первое место в группе в ЛЕ и приблизиться к топ-3 РПЛ»

    Литвинов – о борьбе «Спартака» за чемпионство в этом сезоне: «Думаю, это реально»

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +360

      SLADE2019 48 минут назад

      Да уж, замечательная новость. Можно подумать из-под носа Барселоны уводят такое чудо. Если в академии Спартака таких с десяток не наберется, закрывать к черту ее надо.

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    • ...
      Рейтинг: +18651

      derrik2000 2 часа назад

      "«Спартак» близок к продлению контракта с опорником Литвиновым"

      Заголовок неверно отражает суть взаимоотношений "клуб-игрок".
      Хто платит деньги? Клуб.
      Что, Литвинов - звезда, или яркая восходящая звёздочка нашего ХУтбола и (или) системообразующий игрок, ну, как, например, Месси?
      Нет, конечно!

      Поэтому я бы эту заметку озаглавил так:

      "Литвинову ФАНТАСТИЧЕСКИ ПОПЁРЛО: Спартак пожелал продлить с ним контракт".
      ))

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      Рейтинг: +525

      Беспонтий 2 часа назад

      если не гнобить зря
      толк будет

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