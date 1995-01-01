"«Спартак» близок к продлению контракта с опорником Литвиновым"

Да уж, замечательная новость. Можно подумать из-под носа Барселоны уводят такое чудо. Если в академии Спартака таких с десяток не наберется, закрывать к черту ее надо.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов договорился с клубом об условиях нового соглашения.
Ожидается, что стороны продлят контракт до 2026 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.
Действующий договор 20-летнего футболиста истекает 30 июня.
- Литвинов – воспитанник «Спартака».
- За главную команду опорник провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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