"«Спартак» близок к продлению контракта с опорником Литвиновым"

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов договорился с клубом об условиях нового соглашения.

Ожидается, что стороны продлят контракт до 2026 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.

Действующий договор 20-летнего футболиста истекает 30 июня.

Литвинов – воспитанник «Спартака».

За главную команду опорник провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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