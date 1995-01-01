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    Барриос присоединился к «Зениту» на сборе в Португалии

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прилетел в португальский Лугуш, где его команда готовится ко второй части сезона.

    Колумбиец прилетел на сбор после матчей своей сборной в отборе ЧМ-2022.

    • В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 21 игру и сделал 1 ассист.
    • Колумбийцы уступили Перу (0:1) и Аргентине (0:1).

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    Источник: сайт «Зенита»

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