Барриос присоединился к «Зениту» на сборе в Португалии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прилетел в португальский Лугуш, где его команда готовится ко второй части сезона.

Колумбиец прилетел на сбор после матчей своей сборной в отборе ЧМ-2022.

В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 21 игру и сделал 1 ассист.

Колумбийцы уступили Перу (0:1) и Аргентине (0:1).

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