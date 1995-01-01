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    «Зенит» не рассматривает вариант с уходом Дзюбы («Матч ТВ»)

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Фенербахче».

    По информации «Матч ТВ», петербургский клуб не рассматривает вариант с уходом 33-летнего футболиста.

    Более того, «Зенит» не получал предложений от «Фенербахче» по трансферу форварда.

    • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» (Takvim)

    Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

    «Сегодня не Дзюбиньо, а Дзюбинатор!» «Зенит» показал, как Дзюба тренируется на сборе

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +20606

      JTherry 4 минуты назад

      это сообщение для Семеныча, чтобы кукуха не улетела...) а тем временем Азмун фоткается с Луневым в Байере...

      0
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      Рейтинг: +15852

      Garrincha58 6 минут назад

      агент наверное дезу кинул про турок, чтобы в Зените пошевелились, а то Артёмка без контракта скоро будет

      0
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      Рейтинг: +14075

      Hektor 84 12 минут назад

      9 лямов за бревно??? Дорогой в России лес!

      2
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      Рейтинг: +3575

      tarasofka 27 минут назад

      а чего ему уходить. статистика хорошая, зарплата тоже, хрякам регулярно забивает, а те визжат

      0
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      Рейтинг: +495

      Беспонтий 29 минут назад

      грядёт новая сага
      иранская сказка закончилась и всем стало скучно

      1
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      Рейтинг: +12721

      NewLife 30 минут назад

      Еще бы, кто тогда в центре защиты будет играть.

      2
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