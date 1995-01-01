«Зенит» не рассматривает вариант с уходом Дзюбы («Матч ТВ»)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Фенербахче».

По информации «Матч ТВ», петербургский клуб не рассматривает вариант с уходом 33-летнего футболиста.

Более того, «Зенит» не получал предложений от «Фенербахче» по трансферу форварда.

В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.

Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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