Каттани: «Есть вероятность, что Крал вернется в «Спартак» летом»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил что полузащитник Алекс Крал, находящийся в аренде в «Вест Хэме» с правом выкупа, может вернуться в московский клуб летом.

– Мог ли Крал вернуться в «Спартак» этой зимой? Рассматривали ли вы такую возможность?

– Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте... Когда я пришел к нему в номер, мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25-30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке – это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно – ни один.

Говоря о Крале, пока я не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок.

Его возвращение зависит от многих факторов. Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить», – сказал Каттани.