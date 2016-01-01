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    Каттани: «Есть вероятность, что Крал вернется в «Спартак» летом»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил что полузащитник Алекс Крал, находящийся в аренде в «Вест Хэме» с правом выкупа, может вернуться в московский клуб летом.

    – Мог ли Крал вернуться в «Спартак» этой зимой? Рассматривали ли вы такую возможность?

    – Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте... Когда я пришел к нему в номер, мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25-30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке – это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно – ни один.

    Говоря о Крале, пока я не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок.

    Его возвращение зависит от многих факторов. Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить», – сказал Каттани.

    • Крал провел 5 матчей за «Вест Хэм».
    • Контракт Крала со «Спартаком» действует до 2024 года.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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