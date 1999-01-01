РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

«Химки» наказаны запретом на регистрацию новичков. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.
Подмосковный клуб не рассчитался с защитником Михаилом Тихоновым.
«Химки» не заплатили футболисту за расторжение контракта.
- Тихонов покинул команду в августе прошлого года.
- «Химки» идут на последнем месте в таблице РПЛ после 18 туров.
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