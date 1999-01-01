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    РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

    «Химки» наказаны запретом на регистрацию новичков. Соответствующее решение приняла Палата РФС по разрешению споров.

    Подмосковный клуб не рассчитался с защитником Михаилом Тихоновым.

    «Химки» не заплатили футболисту за расторжение контракта.

    • Тихонов покинул команду в августе прошлого года.
    • «Химки» идут на последнем месте в таблице РПЛ после 18 туров.

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    Источник: сайт РФС

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