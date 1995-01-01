Соболев: «Когда перестану нырять? Никогда!»

Поэтому и в сборную не берут...А вообще нырять это другой вид спорта... Игрок без мозгов и значит без перспектив...
Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о своих симуляциях.
– Когда перестанешь нырять?
– Никогда.
– Когда ждать возвращения Соболева на прежний уровень?
– Надеюсь, уже в марте.
- В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
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