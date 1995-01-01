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    Соболев: «Когда перестану нырять? Никогда!»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о своих симуляциях.

    – Когда перестанешь нырять?

    – Никогда.

    – Когда ждать возвращения Соболева на прежний уровень?

    – Надеюсь, уже в марте.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

    Уткин – о словах Соболева про чемпионство «Спартака»: «Еще пара абзацев, и Александр выиграл бы чемпионат мира»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +894

      matvei_72 27 минут назад

      Поэтому и в сборную не берут...А вообще нырять это другой вид спорта... Игрок без мозгов и значит без перспектив...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3362

      Axe111 34 минуты назад

      Какой ещё уровень)))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Мортус 49 минут назад

      Наоборот было бы более адекватно))))
      – Когда перестанешь нырять?

      – Надеюсь, уже в марте.

      – Когда ждать возвращения Соболева на прежний уровень?

      – Никогда.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10181

      ivany4 53 минуты назад

      Ну и правильно сказал!
      Чем чаще их посылать на, тем быстрее они станут адекватными.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      alefreddy 53 минуты назад

      он с Ларссоном совсем слабый в этом сезоне

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2187

      ПалкоВводецъ > alefreddy 5 минут назад

      Стесняюсь спросить, а в каком сезоне Соболев был не слабым в Спартаке? Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10583

      playsh 1 час назад

      Да пусть ныряет,если команде польза от этого.Пол Европы таких шалунов,перечислять пальцев не хватит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2187

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Такой большой мальчик и такой упёртый пень. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22514

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В этих ответах - весь Соболев. Прав Карпин, что не берёт его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28042

      silver29 1 час назад

      На второй вопрос ответ тоже "никогда", а вообще если он так ответил на первый вопрос, он клинический идиот.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12681

      NewLife > silver29 1 час назад

      Я думаю, он просто потроллил синит-экспресс.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6359

      mamba9090909 > silver29 1 час назад

      Вообще то, прежде чем судить и вешать ярлыки, надо прочитать интервью полностью.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28042

      silver29 > mamba9090909 32 минуты назад

      Вообще-то, я сужу по игре своим взглядом, а не художественным пересказом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13531

      Cleaner 2 часа назад

      Какой на фиг ПРЕЖНИЙ уровень??? Ау!!!!!!!!!!!!!!!!!...(

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      Дубина > Cleaner 2 часа назад

      На такой же как и все ослы у жени харьковского)

      2
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