Кокорин – в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А. С ним пытались разорвать контракт

«Фиорентина» определилась с заявкой на остаток сезона Серии А. В нее попал российский форвард Александр Кокорин.

Всего в список вошли 25 игроков.

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

«Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта

Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

«Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным