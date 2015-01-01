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    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А. С ним пытались разорвать контракт

    «Фиорентина» определилась с заявкой на остаток сезона Серии А. В нее попал российский форвард Александр Кокорин.

    Всего в список вошли 25 игроков.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    «Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта

    Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

    «Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным

    Источник: Fiorentina News

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