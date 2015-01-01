Кокорин – в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А. С ним пытались разорвать контракт

Ждем Гол!
«Фиорентина» определилась с заявкой на остаток сезона Серии А. В нее попал российский форвард Александр Кокорин.
Всего в список вошли 25 игроков.
- Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
- Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.
«Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта
Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик