«Сегодня не Дзюбиньо, а Дзюбинатор!» «Зенит» показал, как Дзюба тренируется на сборе

Всё верно сказал Артёмка про себя,он настоящий Дзюбинатор-мастурбатор.
А судя по званию ЗМС,то самый что ни на есть заслуженный и настоящий.
Пресс-служба «Зенита» выложила видео тренировочного дня на сборе в Португалии. Показано, как выполняет упражнения форвард Артем Дзюба.
«Сегодня не Дзюбиньо, сегодня – Дзюбинатор!» – сказал про себя игрок.
- Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ (10 голов).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- 17 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1-м матче 1/16 финала Лиги Европы.
Сегодня но Дзюбиньо, сегодня — Дзюбинатор!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 2, 2022
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