«Сегодня не Дзюбиньо, а Дзюбинатор!» «Зенит» показал, как Дзюба тренируется на сборе

Пресс-служба «Зенита» выложила видео тренировочного дня на сборе в Португалии. Показано, как выполняет упражнения форвард Артем Дзюба.

«Сегодня не Дзюбиньо, сегодня – Дзюбинатор!» – сказал про себя игрок.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ (10 голов).

«Зенит» лидирует в РПЛ.

17 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1-м матче 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня но Дзюбиньо, сегодня — Дзюбинатор! — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 2, 2022

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