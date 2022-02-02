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    «Сегодня не Дзюбиньо, а Дзюбинатор!» «Зенит» показал, как Дзюба тренируется на сборе

    Пресс-служба «Зенита» выложила видео тренировочного дня на сборе в Португалии. Показано, как выполняет упражнения форвард Артем Дзюба.

    «Сегодня не Дзюбиньо, сегодня – Дзюбинатор!» – сказал про себя игрок.

    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ (10 голов).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 17 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1-м матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

    Переводчик Азмуна – о видео с Дзюбой: «Сердар переживал, ему было неприятно»

    «Все равно красава, лучший. Он еще даст всем». Дзюба прокомментировал поражение теннисиста Медведева от Надаля

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10541

      playsh 12 минут назад

      Всё верно сказал Артёмка про себя,он настоящий Дзюбинатор-мастурбатор.
      А судя по званию ЗМС,то самый что ни на есть заслуженный и настоящий.

      0
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      Рейтинг: +13316

      Skull_Boy 49 минут назад

      Дрочка 2

      1
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      Рейтинг: +706

      Каменный стояк 51 минуту назад

      Конченый зашкварник

      1
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      Рейтинг: +23116

      bset 57 минут назад

      Сегодня не дрочиньо. Сегодня дрочинатор.

      3
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      Рейтинг: +206

      Дубина 1 час назад

      Эх Иранец ушел,а то после бы тренировки дали бы еще жару в бане!!!

      2
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      Рейтинг: +876

      ВасяК 1 час назад

      Шерминатор!!!Вспомнил,фильм "Американский пирог" !!!

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