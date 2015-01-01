«Барса» предложила Дембеле зарплату 14 миллионов в год. Он отказался (El Chiringuito TV)

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вновь отказался продлевать контракт с каталонским клубом.

По информации El Chiringuito TV, «Барса» предложила 24-летнему французу зарплату в размере 14 миллионов евро в год, однако эти условия не устроили игрока.

«Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

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