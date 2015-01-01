Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    «Барса» предложила Дембеле зарплату 14 миллионов в год. Он отказался (El Chiringuito TV)

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вновь отказался продлевать контракт с каталонским клубом.

    По информации El Chiringuito TV, «Барса» предложила 24-летнему французу зарплату в размере 14 миллионов евро в год, однако эти условия не устроили игрока.

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

    Дембеле останется в «Барселоне». Он отказал «Тоттенхэму»

    Дембеле близок к переходу из «Барселоны» в «Челси»

    Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

    Источник: El Chiringuito TV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:31
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93541

      zigbert 23 минуты назад

      Тяжелый груз на плечах Барсы. Какую же зарплату он хочет получить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1541

      моэм 1 час назад

      Ему 24 ...самый расцвет...и он , как и все , мечтает о ЧМ ...но в Барсе у него не очень то и "идёт" ...а с приходом Хави он сразу потерял место в основе , как не вписывающийся в его игровые схемы ....у Хави , Усман сыграл лишь в 5 матчах за 22 тура и похоже уже твёрдо решил уйти ...и сейчас он буквально требует своей продажи , отказываясь от всех предложений Барсы по зарплате или требуя заведомо неприемлемые условия... и всё это за полгода до окончания контракта ...честно говоря мне непонятно зачем Барса хочет его удержать , если он не нужен Хави , как главному тренеру....кроме того Усман хочет сыграть на ЧМ Ю а в сборную без игровой практики , хотя он и в отличной форме , его не возьмут .... потому и рвётся из Барсы , где ему не дают играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6736

      Томик 1 час назад

      Да гоните его в шею.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6393

      BarStep 2 часа назад

      А что хочет этот парень вообще?

      Продлеваться не хочет..
      Продаваться не хочет..
      Обмениваться то же не хочет..

      Странный типаж..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9367

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Мы тут свои клубы с Г мешаем , а тут 135 лямов за мудака выложили и вот уже 5 лет мучаются. Зарплаты поднимают , хотя он не играет путём.
      Да , не только в России дебилов в футболе много...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Lipatoff 2 часа назад

      Да не достоин он не то что этой зп, а вообще носить майку клуба, жёстко с ним надо и конкретно разделаться

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93528
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru