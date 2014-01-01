«Фулхэм» арендовал защитника Уильямса у «Ливерпуля»

«Фулхэм» объявил о переходе защитника «Ливерпуля» Неко Уильмса.
Стороны договорились об аренде 20-летнего игрока сборной Уэльса до конца сезона.
- Рыночная стоимость Уильмса – 8 миллионов евро.
- Уильямс поучаствовал в 6 играх этого сезона и сделал 2 ассиста.
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