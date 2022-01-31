«Арсенал» купил защитника «Колорадо Рэпидз» Трасти и оставил его в аренде в клубе МЛС

Центральный защитник «Колорадо Рэпидз» Остон Трасти стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб купил 23-летнего футболиста и оставил его в аренде в команде МЛС до лета.

Затем «Арсенал» планирует отдать американца в аренду на сезон-2022/23 в европейский клуб.

Рыночная стоимость Трасти – 2 миллиона евро.

Он провел за «Колорадо» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

За сборную США центрбек пока не дебютировал.

Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»

Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

Обамеянг прилетел в Испанию. «Барса» и «Арсенал» договорились об аренде