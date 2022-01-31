«Арсенал» купил защитника «Колорадо Рэпидз» Трасти и оставил его в аренде в клубе МЛС

Центральный защитник «Колорадо Рэпидз» Остон Трасти стал игроком «Арсенала».
Лондонский клуб купил 23-летнего футболиста и оставил его в аренде в команде МЛС до лета.
Затем «Арсенал» планирует отдать американца в аренду на сезон-2022/23 в европейский клуб.
- Рыночная стоимость Трасти – 2 миллиона евро.
- Он провел за «Колорадо» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- За сборную США центрбек пока не дебютировал.
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