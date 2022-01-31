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    «Арсенал» купил защитника «Колорадо Рэпидз» Трасти и оставил его в аренде в клубе МЛС

    Центральный защитник «Колорадо Рэпидз» Остон Трасти стал игроком «Арсенала».

    Лондонский клуб купил 23-летнего футболиста и оставил его в аренде в команде МЛС до лета.

    Затем «Арсенал» планирует отдать американца в аренду на сезон-2022/23 в европейский клуб.

    • Рыночная стоимость Трасти – 2 миллиона евро.
    • Он провел за «Колорадо» 42 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • За сборную США центрбек пока не дебютировал.

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    Источник: сайт «Арсенала»

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    31.01.2022 23:42
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