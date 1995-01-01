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    «Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, вероятно, сменит команду этой зимой.

    30-летний футболист может перейти в российский или турецкий клуб – в этих странах трансферное окно закрывается позднее.

    Если форвард останется, то «Фиорентина» намерена расторгнуть с ним контракт.

    • Рыночная стоимость Кокорина – 2 миллиона евро.
    • Он выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
    • В этом сезоне россиянин провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

    Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик

    «Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным

    Массажист Кокорина: «Зарема назвала меня вредителем? Не знаю, кто эта женщина. Я работал с Бубкой, Чен, Мастерковой»

    Источник: Fiorentina.it

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    Сегодня, 20:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +57465

      portero 9 минут назад

      Никуда он не уйдёт, дураков брльше нет платить катале, огромную зарплату. Да ещё и вино у вас качественное и климат суперский, в Турции нет такого вина!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4397

      FENIX-SL 13 минут назад

      то есть великий и перспективный кокоша на деле никакой футболист?
      вот уж новость.......

      1
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      Рейтинг: +83

      Demgel > FENIX-SL 10 минут назад

      Ну ты чего,он все еще перспективный...)))

      0
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      Рейтинг: +83

      Demgel 14 минут назад

      Саня потирает ладошки)

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