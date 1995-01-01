«Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, вероятно, сменит команду этой зимой.

30-летний футболист может перейти в российский или турецкий клуб – в этих странах трансферное окно закрывается позднее.

Если форвард останется, то «Фиорентина» намерена расторгнуть с ним контракт.

Рыночная стоимость Кокорина – 2 миллиона евро.

Он выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.

В этом сезоне россиянин провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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