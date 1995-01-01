«Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта

Никуда он не уйдёт, дураков брльше нет платить катале, огромную зарплату. Да ещё и вино у вас качественное и климат суперский, в Турции нет такого вина!!!
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, вероятно, сменит команду этой зимой.
30-летний футболист может перейти в российский или турецкий клуб – в этих странах трансферное окно закрывается позднее.
Если форвард останется, то «Фиорентина» намерена расторгнуть с ним контракт.
- Рыночная стоимость Кокорина – 2 миллиона евро.
- Он выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
- В этом сезоне россиянин провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Переговоры «Фиорентины» о разрыве контракта с Кокориным зашли в тупик
«Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным
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