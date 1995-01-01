Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

По информации 90min со ссылкой на Bild, 23-летний француз договорился с мадридским клубом о переходе на правах свободного агента по окончании сезона.

Мбаппе будет получать в «Реале» 50 миллионов евро в год – больше всех футболистов в мире.

В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

«ПСЖ» и «Реал» сыграют в 1/8 финала ЛЧ 15 февраля и 9 марта.

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