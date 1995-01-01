Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

    По информации 90min со ссылкой на Bild, 23-летний француз договорился с мадридским клубом о переходе на правах свободного агента по окончании сезона.

    Мбаппе будет получать в «Реале» 50 миллионов евро в год – больше всех футболистов в мире.

    • В этом сезоне француз забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • «ПСЖ» и «Реал» сыграют в 1/8 финала ЛЧ 15 февраля и 9 марта.

    Мбаппе определится со своим будущим после 1/8 финала ЛЧ (GFFN)

    Ибрагимович: «Посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

    «Реал» откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ» (ABC)

    Источник: 90min

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      Demgel 22 минуты назад

      По такой зарплате футболка Мбаппе должна будет стоить на вес золота)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15816

      Garrincha58 30 минут назад

      перейдёт не перейдёт пофиг нам придёт время всё узнаем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2105

      ПалкоВводецъ 30 минут назад

      Теперь Барсе не достать будет Реал. Он будет всегда выше. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6376

      BarStep 37 минут назад

      Мир сошел с ума..

      И футболе тоже..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Demgel 43 минуты назад

      50 миллионов .... + 40 голов в Испании,+5 в Кубке,+ 10-15 в ЛЧ,или же сотка голевых передач.Мбаппе красавчик,только ответственность зашкаливает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11787

      Fusballer 43 минуты назад

      Может свой собственный небольшой клуб содержать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14526

      KLIM777 47 минут назад

      красава))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11787

      Fusballer 48 минут назад

      Нет слов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Demgel > Fusballer 46 минут назад

      Есть - безумие)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11787

      Fusballer > Demgel 44 минуты назад

      Ага))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5754

      subbotaspartak 48 минут назад

      На рубли перевести калькулятора не хватает, а Мбаппе хватае...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru