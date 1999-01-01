«Ливерпуль» объявил о переходе Диаса

Не знаю, как будет на деле, но по нарезкам посмотрел, он крут. Реально крут. Создаёт хорошее движение, как с места рывком, так и на скорости, при том осмысленное, не абы куда лишь бы обыграть, а нацелен строго на ворота, вовремя расстается с мячом. На вид трудолюбив и бегает как заведённый.
Думаю, будет достойным конкурентом для порядком засидевшегося без конкуренции Мане, который мягко говоря не впечатляет в последнее время...
Полузащитник «Порту» Луис Диас стал игроком «Ливерпуля». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
25-летний колумбиец подписал с английской командой контракт до 2027 года.
- Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов.
- Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.