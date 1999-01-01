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    «Ливерпуль» объявил о переходе Диаса

    Полузащитник «Порту» Луис Диас стал игроком «Ливерпуля». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    25-летний колумбиец подписал с английской командой контракт до 2027 года.

    • Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов.
    • Диас забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого чемпионата Португалии.

    Источник: инстаграм «Ливерпуля»

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1567

      Maxi_7 22 минуты назад

      Не знаю, как будет на деле, но по нарезкам посмотрел, он крут. Реально крут. Создаёт хорошее движение, как с места рывком, так и на скорости, при том осмысленное, не абы куда лишь бы обыграть, а нацелен строго на ворота, вовремя расстается с мячом. На вид трудолюбив и бегает как заведённый.
      Думаю, будет достойным конкурентом для порядком засидевшегося без конкуренции Мане, который мягко говоря не впечатляет в последнее время...

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      Рейтинг: +133

      Yellow 91 1 час назад

      Хорошее укрепление, походу Бобби летом уйдет вместе с Милнером

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      Рейтинг: +1567

      Maxi_7 > Yellow 91 21 минуту назад

      Ну он не для Фирмино конкурент, а для Мане по позиции... Бобби уже итак дублер, основной сейчас на его позиции Жота.

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