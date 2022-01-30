ЦСКА – о смерти Куравлева: «Преданный болельщик клуба»

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.
«В возрасте 85 лет ушел из жизни прославленный актер, преданный болельщик армейского клуба Леонид Куравлев. ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Леонида Вячеславовича», – написала пресс-служба ЦСКА.
- Куравлев известен ролями в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Золотой теленок».
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Источник: твиттер ЦСКА