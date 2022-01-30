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    ЦСКА – о смерти Куравлева: «Преданный болельщик клуба»

    ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

    «В возрасте 85 лет ушел из жизни прославленный актер, преданный болельщик армейского клуба Леонид Куравлев. ЦСКА выражает соболезнования родным и близким Леонида Вячеславовича», – написала пресс-служба ЦСКА.

    • Куравлев известен ролями в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Золотой теленок».

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +380

      bratskij 42 минуты назад

      Пусть земля будет пухом. Сейчас таких артистов, настоящих, нет. Кругом одна фальшивка "звездная" за баблом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3970

      sobaka120982 1 час назад

      Царства небесного ему... хороший был актёр

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