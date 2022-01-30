Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Болельщики «Локомотива» поддержали решение фанатов других клубов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

«В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол, как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили…

Мы не оставим свой великий и могучий «Локомотив» и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия FAN ID. Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту безумного закона!» – говорится в заявлении фанатов «Локо».

Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.