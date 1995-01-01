Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

    Болельщики «Локомотива» поддержали решение фанатов других клубов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

    «В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол, как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили…

    Мы не оставим свой великий и могучий «Локомотив» и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия FAN ID. Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту безумного закона!» – говорится в заявлении фанатов «Локо».

    • Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6332

      mamba9090909 13 минут назад

      Цирк уехал, а клоуны остались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3434

      tarasofka 49 минут назад

      а лошади чего молчат?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93475
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68626
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru