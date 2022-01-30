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  • Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

30 января 2022, 10:36
16

Болельщики «Локомотива» поддержали решение фанатов других клубов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

«В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол, как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили…

Мы не оставим свой великий и могучий «Локомотив» и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия FAN ID. Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту безумного закона!» – говорится в заявлении фанатов «Локо».

  • Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (16)
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mamba9090909
1643530585
Цирк уехал, а клоуны остались.
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Красногорск_Фан
1643533902
И палач выжег на плече Миледи фан-иди и куар - код. Я против этого идиотского закона. Есть паспорт , снилс, ИНН , водительские права и т.д. Хватит уже чипировать и идентифицировать параллельно осваивая и распиливая бюджет.
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Илья Гаврилов
1643542206
Браво) я уж думал Локомотив будет чуть ли не единственная команда с фанатами которые будут ходить с фан идом, кстати тем кто с Зенитом следует знать что говорит их клуб об этом есть официально выложенные данные и по моему даже где-то видео видел
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вальтер79
1643545709
красавы так держать только так эти толсто сумы поймут может быть что футбол для людей)
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Enter2006
1643561401
Власть уничтожила почти всю оппозицию, ей важно, чтобы не было согласия у народа, где власть ссыт огрести. Митинги? - иди в автозак. Одиночный пикет в соответствии с законом? - иди в автозак. Ага, ещё болельщики же могут сплотиться - нужно ввести меры, чтобы всех "не удобных" в автозак. Тут не файеры, ну посмотрите чуть выше своего носа, что делается! Скоро такими темпами обращаясь к полицейскому на колени вставать будете, включите мозг! Сплошные ограничения, QR коды, по башке дубинками на улице за мирный митинг, который разрешен конституцией РФ - это тоже болельщики на стадионах виноваты? Цены поднялись за прошлый год на 20-40% а на_ и_буллина с бункерным говорит о 8+% инфляции, это тоже виноваты болельщики? Вас рабами делают а вы даже не осознаёте это. Посмотрите на цены в магазинах! Этот FAN ID - очередной этап. В метро в Москве уже тестируют систему распознавания по лицам. Скоро в туалет не сможете сходить, это вас устроит? Посмотрите фильм "время", ну очень похоже.
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