ЦСКА – о новичках: «Наличие аккаунта в твиттере – главный критерий в это трансферное окно»

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала в твиттере переход полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, пошутив о зимних трансферах клуба.

«И да, вы поняли – главным критерием в это трансферное окно является наличие аккаунта в твиттере», – написал клуб в соцсети.