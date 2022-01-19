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    ЦСКА – о новичках: «Наличие аккаунта в твиттере – главный критерий в это трансферное окно»

    Пресс-служба ЦСКА прокомментировала в твиттере переход полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, пошутив о зимних трансферах клуба.

    «И да, вы поняли – главным критерием в это трансферное окно является наличие аккаунта в твиттере», – написал клуб в соцсети.

    • Помимо Язиджи зимой в ЦСКА перешел вингер Хесус Медина.
    • Столичный клуб арендовал Язиджи с правом выкупа.
    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ

    Источник: твиттер ЦСКА

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    19.01.2022 15:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +572

      хряк СМ 19 января, 22:07

      Дебилизм! главный критерий пиарщиков команд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      Аид666 19 января, 18:23

      пресс-служба - что не пост - то высер....

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