ЦСКА – о новичках: «Наличие аккаунта в твиттере – главный критерий в это трансферное окно»

Дебилизм! главный критерий пиарщиков команд!
Пресс-служба ЦСКА прокомментировала в твиттере переход полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи, пошутив о зимних трансферах клуба.
«И да, вы поняли – главным критерием в это трансферное окно является наличие аккаунта в твиттере», – написал клуб в соцсети.
- Помимо Язиджи зимой в ЦСКА перешел вингер Хесус Медина.
- Столичный клуб арендовал Язиджи с правом выкупа.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ
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