Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Он переболел коронавирусом

Как переболел? И Золотой мяч незаслуженный не уберёг? )) Ай-яй-яй ))
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.
Аргентинец в начале января заболел коронавирусом. Он полностью восстановился после болезни и может играть.
- В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах за «ПСЖ».
- Из-за болезни он пропустил игры с «Ванном» (4:0), «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0).
Le retour à l'entraînement collectif pourpic.twitter.com/GGKEZ4ko51— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 18, 2022