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    Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Он переболел коронавирусом

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.

    Аргентинец в начале января заболел коронавирусом. Он полностью восстановился после болезни и может играть.

    • В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах за «ПСЖ».
    • Из-за болезни он пропустил игры с «Ванном» (4:0), «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0).

    Источник: твиттер «ПСЖ»

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    18.01.2022 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 19 января 2022, 01:30

      Как переболел? И Золотой мяч незаслуженный не уберёг? )) Ай-яй-яй ))

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