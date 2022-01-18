Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Он переболел коронавирусом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе.

Аргентинец в начале января заболел коронавирусом. Он полностью восстановился после болезни и может играть.

В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах за «ПСЖ».

Из-за болезни он пропустил игры с «Ванном» (4:0), «Лионом» (1:1) и «Брестом» (2:0).