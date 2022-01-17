Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Оздоев – автор лучшего гола «Зенита» в первой части сезона

    Болельщики «Зенита» выбрали лучший забитый мяч в первой части сезона-2021/22.

    Это гол полузащитника Магомеда Оздоева в ворота «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Тогда «Зениту» удалось сыграть вничью 3:3 с действующим победителем ЛЧ благодаря голу Оздоева на 94-й минуте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:11
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +574

      Ник Уволен 1 час назад

      Гол красава. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15318

      paracetamol 1 час назад

      Красивый гол, ну и Зюба поборолся выложил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5487

      Semenycch 1 час назад

      Оздоев забивает не очень часто, но из того, что он забивает красивые голы получаются регулярно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93080
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68498
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru