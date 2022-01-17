Оздоев – автор лучшего гола «Зенита» в первой части сезона

Гол красава. Гыгыгы
Болельщики «Зенита» выбрали лучший забитый мяч в первой части сезона-2021/22.
Это гол полузащитника Магомеда Оздоева в ворота «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Тогда «Зениту» удалось сыграть вничью 3:3 с действующим победителем ЛЧ благодаря голу Оздоева на 94-й минуте.
Мощный выстрел Магомеда Оздоева на последних минутах матча #ЗенитЧелси признан болельщиками «G-Drive. Лучшим голом» первой половины сезона! #GDrive #ДвижущаяСила pic.twitter.com/pB5CCCubto— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 17, 2022