Оздоев – автор лучшего гола «Зенита» в первой части сезона

Болельщики «Зенита» выбрали лучший забитый мяч в первой части сезона-2021/22.

Это гол полузащитника Магомеда Оздоева в ворота «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тогда «Зениту» удалось сыграть вничью 3:3 с действующим победителем ЛЧ благодаря голу Оздоева на 94-й минуте.