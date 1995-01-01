«Ливерпулю» предстоит потратить 80+ миллионов на обеспечение нового контракта Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не намерен снижать требования по новому контракту. Если англичане его подпишут, то на обеспечение четырехлетнего соглашения уйдет более 80 миллионов фунтов стерлингов. Это зарплата игрока.

По этому контракту Салах будет с отрывом самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».