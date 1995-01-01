«Ливерпулю» предстоит потратить 80+ миллионов на обеспечение нового контракта Салаха

Просто продать шейхам
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не намерен снижать требования по новому контракту. Если англичане его подпишут, то на обеспечение четырехлетнего соглашения уйдет более 80 миллионов фунтов стерлингов. Это зарплата игрока.
По этому контракту Салах будет с отрывом самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».
- Нынешнее соглашение Салаха и клуба истекает в следующем году.
- Игрок стоит 100 миллионов евро.
- Салах с отрывом лидирует в гонке бомбардиров сезона АПЛ.
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