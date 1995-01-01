Диаш – лучший центральный защитник АПЛ по сухим матчам с момента своего дебюта

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш провел 23 сухих матча в АПЛ. Это лучший показатель среди его амплуа с момента его дебюта.

На втором месте за этот период идет Антонио Рюдигер (19 сухих матчей). Столько же у Бена Уайта.