Диаш – лучший центральный защитник АПЛ по сухим матчам с момента своего дебюта

Ну вот и выплыаают вратарские достижения по сухим играм, на которые пашет вся команда...
Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш провел 23 сухих матча в АПЛ. Это лучший показатель среди его амплуа с момента его дебюта.
На втором месте за этот период идет Антонио Рюдигер (19 сухих матчей). Столько же у Бена Уайта.
- Диаш играет в АПЛ с 2020 года.
- В нынешнем сезоне у него не только сухие матчи, но и 2 гола и 2 ассиста.
- Диаш – самый дорогой центральный защитник в мире (75 миллионов евро).