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    Диаш – лучший центральный защитник АПЛ по сухим матчам с момента своего дебюта

    Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш провел 23 сухих матча в АПЛ. Это лучший показатель среди его амплуа с момента его дебюта.

    На втором месте за этот период идет Антонио Рюдигер (19 сухих матчей). Столько же у Бена Уайта.

    • Диаш играет в АПЛ с 2020 года.
    • В нынешнем сезоне у него не только сухие матчи, но и 2 гола и 2 ассиста.
    • Диаш – самый дорогой центральный защитник в мире (75 миллионов евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 32 минуты назад

      Ну вот и выплыаают вратарские достижения по сухим играм, на которые пашет вся команда...

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