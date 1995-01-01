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    Фернандеш в сезоне АПЛ без Роналду на поле забивает в десять раз чаще, чем с ним

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в текущем сезоне АПЛ забил пять голов, когда на поле не было Криштиану Роналду. Таких игр было четыре (1,25 гола за игру).

    С Роналду на поле Фернандеш провел в сезоне АПЛ 15 игр и забил два гола (0,13 за матч).

    Итого средняя результативность без Роналду более чем в 9,6 раза больше, чем с ним.

    • Фернандеш куплен в 2020 году у «Спортинга».
    • Накануне он оформил дубль в ворота «Астон Виллы» (2:2).
    • «МЮ» идет в АПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 1 час назад

      Вот и посчитать эффективность таких приобритений надо....
      Может без него результат был бы лучше у команды....

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