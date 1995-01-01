Фернандеш в сезоне АПЛ без Роналду на поле забивает в десять раз чаще, чем с ним

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в текущем сезоне АПЛ забил пять голов, когда на поле не было Криштиану Роналду. Таких игр было четыре (1,25 гола за игру).

С Роналду на поле Фернандеш провел в сезоне АПЛ 15 игр и забил два гола (0,13 за матч).

Итого средняя результативность без Роналду более чем в 9,6 раза больше, чем с ним.