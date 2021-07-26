ЦСКА может арендовать Мурики за 2,5 миллиона с обязательным выкупом за 8 миллионов

Стали известны подробности возможного перехода нападающего «Лацио» Ведата Мурики в ЦСКА.

Московский клуб ведет переговоры о платной полугодичной аренде футболиста с обязательством последующего выкупа.

Если стороны договорятся, то зимой ЦСКА заплатит за косовара 2,5 миллиона евро, а летом – еще 8 миллионов.