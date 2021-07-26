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    ЦСКА может арендовать Мурики за 2,5 миллиона с обязательным выкупом за 8 миллионов

    Стали известны подробности возможного перехода нападающего «Лацио» Ведата Мурики в ЦСКА.

    Московский клуб ведет переговоры о платной полугодичной аренде футболиста с обязательством последующего выкупа.

    Если стороны договорятся, то зимой ЦСКА заплатит за косовара 2,5 миллиона евро, а летом – еще 8 миллионов.

    • В текущем сезоне Мурики сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его контракт с «Лацио» действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3952

      sobaka120982 49 минут назад

      Когда-то цска был эталоном селекции, теперь много мимо(((

      2
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      Рейтинг: +24020

      vladimir-7 1 час назад

      Ничего не могу понять, что пишут о трансфере игроков, буду ждать от клуба официальных сообщений.

      0
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      Рейтинг: +177

      Vladislaf 1 час назад

      Зачем опять столба тащат? В команде уже есть Заболотный, в аренде злополучный Гайч. Нахрена ещё третьего тащим, дылда 194 см ростом 27 лет и 1 гол за 1,5 сезона в Италии - афигеть статистика. В Турции да не плохо играл но это было два года назад, мог уже сдуться как Чалов или как пример Траоре.

      1
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      Рейтинг: +3849

      Snek 1 час назад

      ЦСКА столько не платит за игроков.

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      Рейтинг: +177

      Vladislaf > Snek 1 час назад

      за Влашича заплатили больше. Несчастный Гайч около 10, Фукс 8. Так что ЦСКА платит когда захочет, правда далеко не всегда удачно.

      2
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      Рейтинг: +3849

      Snek > Vladislaf 1 час назад

      Я имел ввиду, что при рыночной стоимости в 6 кк, ЦСКА не будет в общей сложности отдавать 10,5 кк.
      ЦСКА старается любого игрока купить ниже рыночной стоимости.

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      Рейтинг: +177

      Vladislaf > Snek 54 минуты назад

      Рыночная стоимость на трансфермаркт довольно условная, реальная минимум на 20-30% больше. Тем более у него контракт ещё на три года и покупали его за 20 млн 1.5 года назад, Лацио за шесть в жизни его не отпустит, за 10 уже близко к правде. Только имхо нахрен нап такого типа нам нужен.
      P.S. У Ботхейма рыночная цена 600 тыс.евро на 26.07.2021 а купили его за 5 млн, после трансфера ему уже поменяли цену на 4 млн. Так что это все условности как клубы договорятся так и будет, тем более за трансфер в РПЛ в европе пытаются по максимуму выжимать деньги.

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      Рейтинг: +3849

      Snek > Vladislaf 41 минуту назад

      Ну как зачем? Если договорятся купить дешёво, то просто на перепродажу.
      Забьёт 10-15 в нашей лиге приколов и купит куда лямов за 15, но как я уже писал выше, вряд ли, ЦСКА больше 5-ти за него не заплатит.

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      Рейтинг: +177

      Vladislaf > Snek 20 минут назад

      Если будет реальный переход ценник будет минимум 10. Ни одна команда купив игрока полтора года назад не продаст его в 4-ре раза дешевле, в два да и помни у него контракт ещё на три года. За пять они даже переговоры не начнут. Перепродажа? Игроку 27 лет и он уже проваливался в топ лиге, а в 28-29 лет даже с результативностью 10-15 голов никто за него больше 10 не заплатит.
      p.s. много столбов в ЦСКА больше 10 голов за сезон забивали? Никто ответ, Нецид 9 в последний свой сезон все остальные провалились. Заба тоже дай бог 8 забьет. Ещё и нынешний ЦСКА почти не играет навесами.

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      Рейтинг: +3849

      Snek > Vladislaf 14 минут назад

      Зе бесплатный+зп небольшая.
      Не спорю, что в реальности форварда так дешёво не продадут, но в той же реальности ЦСКА его так дорого не купит, сам же описал причины, трудно перепродать, в топ лиге провалился, уже не молод.
      То есть если и покупать только, чтобы играл на постоянной основе, а не на перепродажу. Например на замену Чалову, но зачем столько платить? Чалов бесплатный и с зп в 300 к евро, дешевле не найдёшь, есть смысл брать, только если он не дорогой, а то как бы форвард, который раз в месяц забивает уже есть и платить за него не надо, ни 5, ни 10.

      0
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      Рейтинг: +3874

      Блямба 2 часа назад

      Вася,что-ли, приехал с новыми концепциями..?
      Что за бред вечный..Сами из оврага выбирайтесь.
      Кони вы.,или не кони.?

      4
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      Рейтинг: +115

      ЖивиФутболом > Блямба 2 часа назад

      завидки берут, что бомжатня молчит на ТО?

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      Рейтинг: +10194

      knikos > ЖивиФутболом 1 час назад

      Да уж , есть , чему завидовать . Один ассист в 14-ти матчах . ну-ну...

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      Рейтинг: +3849

      Snek > ЖивиФутболом 3 минуты назад

      Да им куда набираться то? У них полный комплект уже.

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