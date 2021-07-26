ЦСКА может арендовать Мурики за 2,5 миллиона с обязательным выкупом за 8 миллионов

Когда-то цска был эталоном селекции, теперь много мимо(((
Стали известны подробности возможного перехода нападающего «Лацио» Ведата Мурики в ЦСКА.
Московский клуб ведет переговоры о платной полугодичной аренде футболиста с обязательством последующего выкупа.
Если стороны договорятся, то зимой ЦСКА заплатит за косовара 2,5 миллиона евро, а летом – еще 8 миллионов.
- В текущем сезоне Мурики сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его контракт с «Лацио» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.