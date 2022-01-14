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  • Каттани: «Зенит» не может вечно выигрывать РПЛ. Рано или поздно его сбросят с трона»

Каттани: «Зенит» не может вечно выигрывать РПЛ. Рано или поздно его сбросят с трона»

14 января 2022, 17:21
19

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

– Если судить по данным Transfermarkt, у «Спартака» второй состав по цене после «Зенита». Вы согласны с этим?

– Не знаю, какими критериями там руководствуются. «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона.

Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране.

– Что нужно сделать «Спартаку», чтобы сместить «Зенит» с лидерских позиций?

– В первую очередь нам надо сократить колоссальное отставание. С приходом хорошего молодого российского футболиста у нас появляется больше возможностей, чтобы сократить это отставание.

Давайте сейчас не говорить о «Зените». Я должен сказать игрокам, что хватит терять очки с «Арсеналом» и «Ростовом». Знаю, что ожидания в «Спартаке» высочайшие. Ни в одном клубе больше нет таких ожиданий.

Прежде чем думать о «Зените», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть. Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют с вами, снова стали вас бояться».

Сейчас все соперники думают, что в игре против «Спартака» на них будет смотреть вся Россия. Я хочу чтобы было по другому. «Спартак» – хорошая команда, она дважды обыграла «Наполи».

  • «Зенит» выиграл РПЛ 3 раза подряд.
  • В текущем розыгрыше петербуржцы также лидируют.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в лиге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (19)
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vladimir-7
1642172900
Зенит не выигрывает чемпионат, ему чемпионство назначают.
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Давид59
1642172993
Может мне показалось, но ответы не совсем соответствуют вопросам. Может ему переводили их неточно?
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Урия Гип
1642174693
Спартаку для начала нужно научиться играть, а не мечтам предаваться.
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111ax
1642174757
это не зенит сильный (судя по ЛЧ), а остальные просто слабые, как деградировал ЦСКА после ухода Слуцкого, а это он еще при Слуцком уже деградировал после Газзаева. Спартак тот же по той же наклонной вниз последние годы. Да и зенит не стал сильнее, после пика с кубком УЕФА он также стагнировал
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Чехов на Садовой
1642174948
Не вкуривает иноземец! Северный поток вечен, лежал, лежит и будет лежать, наверное...
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rash1959
1642179195
Руководители РПЛ сильнее всех, и это бесспорно.
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mihail200606
1642181173
Но не вы, судя по всему, будете сбрасывать..
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alp
1642189025
начал читать новости сверху вниз... сначала про федуна, потом про зенит.. походу, спартак очередного балабола на работу пристроил?
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Garrincha58
1642192333
все усиливаются а Зенит нет поэтому они сами себя уже сбросили с трона, а кто туда взойдёт скорее всего Динамо
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Spirit_78
1642243866
Как всегда - один сплошной гонор и понты. По-спартаковски.
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