Каттани: «Зенит» не может вечно выигрывать РПЛ. Рано или поздно его сбросят с трона»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

– Если судить по данным Transfermarkt, у «Спартака» второй состав по цене после «Зенита». Вы согласны с этим?

– Не знаю, какими критериями там руководствуются. «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона.

Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране.

– Что нужно сделать «Спартаку», чтобы сместить «Зенит» с лидерских позиций?

– В первую очередь нам надо сократить колоссальное отставание. С приходом хорошего молодого российского футболиста у нас появляется больше возможностей, чтобы сократить это отставание.

Давайте сейчас не говорить о «Зените». Я должен сказать игрокам, что хватит терять очки с «Арсеналом» и «Ростовом». Знаю, что ожидания в «Спартаке» высочайшие. Ни в одном клубе больше нет таких ожиданий.

Прежде чем думать о «Зените», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть. Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют с вами, снова стали вас бояться».

Сейчас все соперники думают, что в игре против «Спартака» на них будет смотреть вся Россия. Я хочу чтобы было по другому. «Спартак» – хорошая команда, она дважды обыграла «Наполи».