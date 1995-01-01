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    Каттани: «Зенит» не может вечно выигрывать РПЛ. Рано или поздно его сбросят с трона»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

    – Если судить по данным Transfermarkt, у «Спартака» второй состав по цене после «Зенита». Вы согласны с этим?

    – Не знаю, какими критериями там руководствуются. «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона.

    Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране.

    – Что нужно сделать «Спартаку», чтобы сместить «Зенит» с лидерских позиций?

    – В первую очередь нам надо сократить колоссальное отставание. С приходом хорошего молодого российского футболиста у нас появляется больше возможностей, чтобы сократить это отставание.

    Давайте сейчас не говорить о «Зените». Я должен сказать игрокам, что хватит терять очки с «Арсеналом» и «Ростовом». Знаю, что ожидания в «Спартаке» высочайшие. Ни в одном клубе больше нет таких ожиданий.

    Прежде чем думать о «Зените», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть. Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют с вами, снова стали вас бояться».

    Сейчас все соперники думают, что в игре против «Спартака» на них будет смотреть вся Россия. Я хочу чтобы было по другому. «Спартак» – хорошая команда, она дважды обыграла «Наполи».

    • «Зенит» выиграл РПЛ 3 раза подряд.
    • В текущем розыгрыше петербуржцы также лидируют.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в лиге.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11251

      Fusballer 1 минуту назад

      Каттани, не лезь в политику!

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      Рейтинг: +3979

      Бомбардиръ 3 минуты назад

      Комиссар против Козенит Ностры.

      0
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      Рейтинг: +141

      КУКУШКА 13 минут назад

      Пока футболом у нас рулит Газпром и вся питерская шайка - они другим не дадут стать ЧР.

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      Рейтинг: +5419

      Semenycch 14 минут назад

      Этот персонаж еще раз подтвердил истину, что в свинарнике невозможно остаться человеком.

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