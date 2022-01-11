Переговоры ЦСКА с Николичем зашли в тупик (Sportklub)

Вот так новость. Вместо Николича, пригласили Васю. Все давно в курсе.
Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич не станет новым тренером ЦСКА.
По информации Sportklub, переговоры между сторонами зашли в тупик. Руководство столичного клуб хотело пригласить серба, однако с ним не удалось договориться.
- Николич возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
- Под его руководством команда выиграла Кубок России.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
Источник: Sportklub
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