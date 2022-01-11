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    Иско не уйдет из «Реала» зимой. Он отказал всем клубам и станет свободным агентом летом

    Полузащитник «Реала» Иско останется в мадридском клубе до конца сезона, сообщает Marca.

    «Реал» не собирается продлевать контракт с 29-летним испанцем. Мадридцы пытались продать игрока этой зимой, но он отклонил все поступившие предложения.

    Таким образом, Иско уйдет из «Реала» летом 2022 года в качестве свободного агента.

    • В текущем сезоне Иско забил 1 гол и сделал 1 ассист в 9 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56318

      portero 20 минут назад

      Будет подписной бонус выбивать у команд, зарплату как в Реале ему не положат...

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