Иско не уйдет из «Реала» зимой. Он отказал всем клубам и станет свободным агентом летом

Полузащитник «Реала» Иско останется в мадридском клубе до конца сезона, сообщает Marca.

«Реал» не собирается продлевать контракт с 29-летним испанцем. Мадридцы пытались продать игрока этой зимой, но он отклонил все поступившие предложения.

Таким образом, Иско уйдет из «Реала» летом 2022 года в качестве свободного агента.