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    Алжирец Яхья – новый менеджер «Спартака» по развитию молодых игроков (Иван Карпов)

    Стало известно, кто станет новым менеджером «Спартака» по развитию молодых игроков после ухода Владимира Кузьмичева.

    По информации журналиста Ивана Карпова, куратором подготовки молодых футболистов «Спартака» станет алжирец Антар Яхья. Это креатура советника Леонида Федуна Франко Камоцци.

    Контракт с алжирцем будет подписан до конца недели. Он будет зарабатывать в «Спартаке» около 200 тысяч евро в год.

    • Кузьмичев работал в «Спартаке» с сентября по декабрь 2021 года.
    • До этого он работал в «Локомотиве».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31262

      oyabun 27 минут назад

      Бредовые назначения - фирменный стиль нынешнего Спартака.

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      Рейтинг: +18383

      derrik2000 > oyabun 1 минуту назад

      Ага-ага.
      Теперь РУССКИХ игроков будет УЧИТЬ человек по-русски ни бельмеса.
      "Личный друХ" обдолбанной башкирки ещё одного своего приводит. ((
      А, может, этому Камоцци Федун денег должен, раз такие, не поддающиеся никакой логике, назначения одобряет? ))))))))))))

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