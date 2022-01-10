Алжирец Яхья – новый менеджер «Спартака» по развитию молодых игроков (Иван Карпов)

Стало известно, кто станет новым менеджером «Спартака» по развитию молодых игроков после ухода Владимира Кузьмичева.

По информации журналиста Ивана Карпова, куратором подготовки молодых футболистов «Спартака» станет алжирец Антар Яхья. Это креатура советника Леонида Федуна Франко Камоцци.

Контракт с алжирцем будет подписан до конца недели. Он будет зарабатывать в «Спартаке» около 200 тысяч евро в год.