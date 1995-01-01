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    Иммобиле забил 15+ голов в Серии А 6-й сезон подряд. В топ-5 столько же только у Левандовски и Салаха

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отличился в матче 21-го тура Серии А с «Интером» (1:2).

    31-летний форвард забил 15-й мяч в текущем чемпионате Италии. Иммобиле отличился минимум 15 раз в шести последних сезона Серии А.

    В топ-5 европейских лигах столько же забили только Роберт Левандовский («Бавария») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

    • Итальянец забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 17 матчах этой Серии А.
    • В декабре Иммобиле переболел коронавирусом.

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    Источник: Opta

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