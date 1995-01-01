Бывший вратарь «Анжи» умер в 37 лет

Судя по тому, что завершил карьеру в 24-25 лет, то вероятнее всего были проблемы со здоровьем... Земля пухом!
Скончался бывший вратарь «Анжи» Виктор Чакрыгин. Ему было 37 лет.
Причина смерти не называется.
«Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты «Анжи» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора», – написала пресс-служба махачкалинского клуба.
- Чакрыгин выступал за «Анжи» с 2008 по 2009 годы.
- Он сыграл за команду 9 матчей.
- В 2011 голкипер закончил карьеру.