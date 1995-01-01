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    Бывший вратарь «Анжи» умер в 37 лет

    Скончался бывший вратарь «Анжи» Виктор Чакрыгин. Ему было 37 лет.

    Причина смерти не называется.

    «Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты «Анжи» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора», – написала пресс-служба махачкалинского клуба.

    • Чакрыгин выступал за «Анжи» с 2008 по 2009 годы.
    • Он сыграл за команду 9 матчей.
    • В 2011 голкипер закончил карьеру.

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    Источник: твиттер «Анжи»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3245

      AZ 37 минут назад

      Судя по тому, что завершил карьеру в 24-25 лет, то вероятнее всего были проблемы со здоровьем... Земля пухом!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11217

      Fusballer 1 час назад

      Коронавирус, что ещё может тут быть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +48454

      MaxRnD > Fusballer 1 час назад

      или прививка от него

      0
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