Бывший вратарь «Анжи» умер в 37 лет

Скончался бывший вратарь «Анжи» Виктор Чакрыгин. Ему было 37 лет.

Причина смерти не называется.

«Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты «Анжи» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора», – написала пресс-служба махачкалинского клуба.