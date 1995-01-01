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    Лига 1. «Ренн» из-за гола на 89-й минуте проиграл «Лансу» и упустил шанс подняться в зону ЛЧ

    «Ланс» в 20-м туре чемпионата Франции переиграл «Ренн». Это позволило хозяевам приблизиться к зоне еврокубков.

    «Ренн» остался на четвертом месте. У него в последних пяти играх четыре поражения.

    Франция. Лига 1. 20-й тур

    Ланс – Ренн – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Саид, 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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