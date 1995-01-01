Лига 1. «Ренн» из-за гола на 89-й минуте проиграл «Лансу» и упустил шанс подняться в зону ЛЧ

«Ланс» в 20-м туре чемпионата Франции переиграл «Ренн». Это позволило хозяевам приблизиться к зоне еврокубков.
«Ренн» остался на четвертом месте. У него в последних пяти играх четыре поражения.
Франция. Лига 1. 20-й тур
Гол: 1:0 – Саид, 89.
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«Ланс» в 20-м туре чемпионата Франции переиграл «Ренн». Это позволило хозяевам приблизиться к зоне еврокубков.
«Ренн» остался на четвертом месте. У него в последних пяти играх четыре поражения.
Франция. Лига 1. 20-й тур
Гол: 1:0 – Саид, 89.