Официально: «Фиорентина» арендовала Пентека

кот Сашка лежал на тёплой лавке, и на эту новость даже ухом не повёл
Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек стал игроком «Фиорентины».
Итальянский клуб взял игрока в аренду с правом последующего выкупа.
Поляк выбрал себе 19-й игровой номер.
- В текущем сезоне Пентек провел за «Герту» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- Форвард уже выступал в Италии за «Милан» и «Дженоа».
PUM PUM PUM #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Piatek pic.twitter.com/QMNVf5FnIs— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 8, 2022