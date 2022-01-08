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    Официально: «Фиорентина» арендовала Пентека

    Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек стал игроком «Фиорентины».

    Итальянский клуб взял игрока в аренду с правом последующего выкупа.

    Поляк выбрал себе 19-й игровой номер.

    • В текущем сезоне Пентек провел за «Герту» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • Форвард уже выступал в Италии за «Милан» и «Дженоа».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +38429

      Project Бабангида 1 час назад

      кот Сашка лежал на тёплой лавке, и на эту новость даже ухом не повёл

      0
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      Рейтинг: +22263

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      На замену уставшему Кокорину будет выходить. )))

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